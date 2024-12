Noël : "Un tiers des Français craint de ne pas ou peu pouvoir offrir de cadeaux", selon le baromètre annuel Dons Solidaires/IFOP

Malgré un moral légèrement en hausse, la fin d’année est marquée "par des concessions et un sentiment d'exclusion sociale" pour les foyers les plus vulnérables.

"Un tiers des Français craint de ne pas ou peu pouvoir offrir de cadeaux à Noël", selon le 5e baromètre Dons Solidaires/IFOP, révélé lundi 2 décembre par France Bleu. Un chiffre en recul de quatre points par rapport à 2023 (37%). Par ailleurs, plus de la moitié des foyers (54%) estiment ne "pas pouvoir offrir à leurs enfants les cadeaux souhaités".

"Si une stabilisation économique paraît se dessiner avec un ralentissement de l'inflation, les résultats révèlent une réalité contrastée. Alors que le climat semble moins anxiogène pour une partie de la population, les familles monoparentales, les foyers modestes et précaires restent particulièrement vulnérables, avec une fin d’année marquée par des concessions et un sentiment d'exclusion sociale", explique Dons Solidaires dans un communiqué.

L'association note d'une part une "légère amélioration du moral économique des Français à l'approche des fêtes". Cette année, 49% des ménages craignent de ne pas pouvoir finir le mois, contre 57% en 2023. Cette étude révèle "globalement, un recul des craintes liées au basculement dans la pauvreté (41%, -4 points) et de la nécessité de recourir aux associations alimentaires (21%, -6 points)".

Autres signaux positifs, "la part des parents prévoyant un budget en baisse

retrouve son niveau pré-inflation (47%, -7 points)", c'est-à-dire avant 2022. 29% "n'envisagent pas de faire de concessions sur d'autres dépenses", en hausse de 8 points. La proportion "de ceux qui déclarent pouvoir acheter ce qu'ils veulent progresse légèrement", de cinq points (46%).

La moitié des familles monoparentales en difficultés financières

Pour autant, "cette embellie masque une réalité sociale plus complexe", nuance François Legrand, directeur d'études à l'IFOP. Car d'autre part, le baromètre "met en lumière des fractures sociales persistantes" et les "fêtes de fin d'année agissent comme un révélateur".

La situation des familles monoparentales "apparaît particulièrement préoccupante" car "elles cumulent précarité économique chronique et isolement social". Plus de la moitié d'entre elles (51%) déclarent faire face à des difficultés financières régulières, "soit près du double de la moyenne nationale (27%).

Pour beaucoup de ces familles monoparentales les fêtes de Noël suscitent "des sentiments négatifs". La moitié "ressent de l'inquiétude" (50% contre 29% en moyenne) et "presque autant éprouvent de la tristesse" (47% contre 28%), selon ce baromètre. "Formant la majorité de ces ménages, les mères célibataires sont par ailleurs deux fois plus nombreuses à prévoir de passer Noël seules" (32% alors que la moyenne générale est de 16%).

Inquiétude et tristesse

Selon cette étude, les familles "modestes et pauvres subissent aussi une forte précarité émotionnelle et économique". 42% se disent "largement inquiètes" (contre 29% pour la moyenne des Français) et "tristes" à l’approche des fêtes (41% contre 28%). Par ailleurs, "58% des parents en situation de précarité déclarent réduire leur budget pour les cadeaux à Noël", un chiffre nettement supérieur de 11 points à la moyenne nationale.

Le baromètre annuel Dons Solidaires/IFOP souligne que "29% des parents privilégient des cadeaux utiles tels que des vêtements ou du matériel scolaire qu'ils auraient dû acheter par ailleurs". La dernière solution pour pouvoir boucler leur budget cadeaux, les familles françaises sont 71% à déclarer devoir rogner sur d'autres postes de dépenses telles que les sorties au restaurant ou au cinéma ainsi que les vacances.

Dons Solidaires se décrit comme une association visant à "lutter contre le gaspillage et l'exclusion sociale en collectant des invendus neufs non-alimentaires auprès des entreprises et en les redistribuant à des structures de solidarité pour en faire bénéficier des personnes en difficulté". Elle organise cette année, la 15e édition de l'opération Noël pour Tous. Elle prévoit la distribution "d'1,5 million de cadeaux à plus de 400 associations partout en France pour venir en aide à leurs bénéficiaires".



Méthodologie

L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 4 003 personnes, représentatif de la population française de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 20 novembre 2024.