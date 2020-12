Noël : un réveillon marqué par le Covid-19.

Un réveillon réussi pour la famille Wilk, malgré le contexte du Covid-19. En Haute-Savoie, où les caméras de France 2 ont filmé, les Wilk ont dû s'adapter au contexte sanitaire actuel pour profiter de Noël malgré tout. Tout a commencé en début de journée, jeudi 24 décembre : la table du repas a été préalablement désinfectée et les convives séparés entre les enfants et les adultes, plus proches de la fenêtre pour aérer en temps voulu.

Pas plus de six adultes à table

En cuisine, masque obligatoire et service à l'assiette pour éviter que tous ne mettent leurs doigts dans la nourriture. Chez les Wilk, seuls six adultes étaient assis à la table de Noël, dans le pur respect des normes sanitaires promulguées par les spécialistes. D'habitude, les Wilk sont plus d'une quinzaine d'adultes pour fêter Noël. Les appels vidéo leur ont permis de souhaiter un "Joyeux Noël" au reste de la famille. Un réveillon décidément pas comme les autres.

