Noël : les artisans préparent déjà les produits phare du Réveillon

France 3

Huîtres, foie gras, chocolat... Ils se sont fait une place de choix à la table du Réveillon et tout se joue dès maintenant. En Seine-et-Marne, un artisan a prévu de fabriquer 20 tonnes de produits chocolatés. Il vaut donc mieux prendre de l’avance. "C’est un nouveau chocolat qui est réalisé à partir de noisettes et de sucre caramélisé qu’on va rendre en pâte", détaille Patrice Chapon, chocolatier. Dans la Manche, les ostréiculteurs sont aussi sur le pont. La première étape importante est le calibrage. Ils sélectionnent les meilleures huîtres pour les fêtes.



- 30% de foie gras cette année

Du côté des producteurs de foie gras, la pénurie de canard se fait déjà sentir. À cause de la grippe aviaire, les stocks n’ont jamais été aussi bas. Il y a -30% de foie gras cette année. "On n'arrivera pas à satisfaire tout le monde à Noël, ce n’est pas possible", révèle une productrice. Pour pallier le manque, les producteurs utilisent des femelles, malgré leur taille plus petite.