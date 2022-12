Noël et fêtes de fin d'année : les galeries secrètes du père Noël

Au Pays-Bas, le marché souterrain de Valkenburg s'étend sur plus de 22 km. Une référence en la matière qui attire 300 000 personnes chaque année venue des quatre coins de l'Europe.

Au sud-est des Pays-Bas, le petit village de Valkenburg. Sous cette colline se cache un marché unique en Europe. Engouffré dans une grotte se trouve le plus grand village de Noël souterrain d’Europe. Un dédale de galeries de plus de 22 km et des dizaines de boutiques et décorations en tous genres. Le père Noël a posé son siège tout au fond de la grotte et chaque mercredi, les elfes descendent eux aussi sous terre pour permettre à chaque enfant de repartir avec son petit souvenir. Aux côtés du Père Noël, de nombreux commerçants envahissent chaque année les galeries.

Une ancienne carrière de calcaire

Le marché de Valkenburg est devenu un incontournable des fêtes de fin d'année. Il dure cinq semaines et attire chaque année plus de 300 000 personnes. Des habitués de la région, mais aussi des touristes qui viennent de toute l'Europe. À l'origine, la grotte de Valkenburg était une carrière de calcaire pour construire les maisons, les églises et même les châteaux de la région. Petit à petit, l'activité minière s'est estompée et à la fin du XIXe siècle, l'endroit s'est reconverti dans le tourisme. À la fin de la journée, il y a la traditionnelle parade de Noël à laquelle participent tous les habitants.