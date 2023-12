Noël et fêtes de fin d'année : le grand bal des livraisons

Durant la période de Noël, les entreprises de livraison de colis connaissent une période de très forte activité. Certains livreurs peuvent même faire plus de 200 livraisons par jour.

Le premier à Reims (Marne), le second à Montauban (Tarn-et-Garonne). Pour les deux livreurs de colis suivis par nos équipes, les fêtes de fin d'année riment avec journées chargées. "Environ 120 colis à distribuer" pour l’un, "entre 150 et 200 colis par jour" pour l’autre. Anthony Jouanic a pour mission de livrer à tout prix, même si parfois, la tâche est compliquée. Une cliente n’a laissé que son prénom, le colis va donc retourner à l’entrepôt. "On a des colis qui vont repartir à l’expéditeur, ils nous seront renvoyés demain, il faudra essayer de les repasser", explique-t-il.

Au pas de course

Entre deux portes, certains clients sont ravis. Dans la banlieue de Montauban, le postier Guillaume Foissac enchaîne lui aussi les livraisons. "On est au pas de course tout le temps", confie-t-il. Cette fois, la destinataire est au travail et ne peut se déplacer. Ce mois-ci, Guillaume et ses collègues vont livrer trois fois plus de colis qu’en temps ordinaire. Les deux livreurs ont terminé aujourd’hui leur tournée plus tard que prévu, pour livrer le maximum de colis avant Noël.