Noël et fêtes de fin d'année : dans l'Indiana, le village de Santa Claus attire des familles des quatre coins des États-Unis

Direction Santa Claus, dans l'Indiana, pour arpenter le village du Père Noël à la sauce américaine.

Beaucoup utilisent ce nom à des fins publicitaires. Mais ici, au cœur de l’Amérique, tout est parfaitement officiel. Bienvenue à Santa Claus, une petite ville de l’Indiana (États-Unis) qui porte le nom du Père Noël. La grande rue s’appelle Boulevard de Noël, et au milieu des parades, Santa en personne circule, Amérique oblige, en Corvette décapotable, malgré le mauvais temps. C’est le premier endroit au monde où fut érigée une statue du Père Noël.

Boîte aux lettres symbolique

Aujourd’hui encore, l’ancienne poste du village attire les familles des quatre coins des États-Unis pour la plus importante des séances d’écriture : la lettre au Père Noël. Une famille a fait tout un trajet pour approche cette boîte aux lettres symbolique. "On vit à 3h30 de route, dans l’Illinois. Et j’avais toujours dit, il faudra un jour amener les enfants dans la ville de Santa Claus", dit la mère de famille. Derrière, dans une autre pièce, les Elfes, tous volontaires, sont au travail, sous la direction de leur vénérable patronne de 91 ans.