Noël : des sapins roussis pour faire passer un message écologique

Branches rouges et fanées, le sapin de Noël de Lutzelhouse (Bas-Rhin) n'est pas un traditionnel sapin vert. Cette année, la décoration de Noël sert de cri d'alarme. "Depuis le début de l'année nous n'avons pas coupé un seul un arbre vert, on voulait par ce fait sensibiliser la population sur l'état sanitaire de nos forêts. On est depuis deux ans sujets à des attaques de scolytes sur les épicéas, et les phénomènes du réchauffement climatiques nous font aussi dépérir les sapins". Pour les habitants, rien de choquant, il faut être sensible au réchauffement climatique tout au long de l'année.

15% des arbres de la forêt communale touchés pas la sécheresse

Sur les hauteurs de Lutzelhouse (Bas-Rhin), la sécheresse a fait des dégâts. À cause de ce phénomène climatique les arbres sont affaiblis et ne peuvent plus se défendre contre les insectes scolytes. Ce qui empêche leur développement et les fait mourir. L'ONF promet de planter des arbres provenant du sud de la France plus adaptée au manque d'eau.

