Fêtes de fin d'année : les Français s'autorisent des petits plaisirs dans leurs premiers achats

À 20 jours de Noël, les Français débutent leurs achats pour les repas des fêtes. Si les budgets ne sont pas illimités, beaucoup s'autorisent à se faire plaisir. Reportage sur un marché à Toulouse (Haute-Garonne).

Le compte à rebours a commencé. Il ne reste plus que 20 jours avant le repas de Noël et le déballage des cadeaux. Dans le sud-ouest, l'incontournable foie gras sera de toutes les tables. Dans un marché toulousain, mercredi 4 décembre, les clients font leur repérage. Certains achètent parfois sans compter : "Du canard farci, des cailles, du champagne, du foie gras en entrée, du caviar pour les gourmands... C'est une fois par an, donc on essaye de faire pour le mieux", énumère un consommateur.

"Le coup de cœur est autorisé"

D'autres réfléchissent pour que la fête soit belle sans se ruiner. "Le budget n'est pas illimité, mais le coup de cœur est autorisé", reconnaît un homme. Un couple de retraités ne boira pas de champagne à Noël, mais plutôt du vin blanc, pour accompagner le foie gras. "La période est difficile pour tout le monde", souligne le mari. Les commerçants profitent de ces premiers achats.

