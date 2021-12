Alimentation : les secrets du litchi, fruit exotique des fêtes de fin d'année

Sa couleur du rose clair au rouge foncé et son écorce dentelée annoncent les fêtes de fin d'année. Dégusté à tout moment de la journée, le litchi apporte un parfum d'exotisme en plein hiver. À 9 000 kilomètres de Paris, sur l'île de la Réunion, la récolte dure de la mi-novembre à début janvier. Un travail acrobatique, à trente mètres de hauteur. Raphaël Avice, qui détient un verger de sept hectares, a fait le choix du bio il y a dix ans. "La grosse partie est destinée à l'exportation", explique-t-il. En 2019, la Réunion a exporté 984 tonnes de litchis vers l'Hexagone, et plus de mille l'année suivante. Un succès grandissant qui exige de la qualité. Sur la plateforme de tri, seuls les plus beaux fruits sont sélectionnés.

Transportés par avion ou bateau

La coopérative SCA fruits Réunion recrute une quarantaine d'employés pour concocter des bouquets au plus fort de la saison. Les litchis de la Réunion sont transportés par avion, tandis que ceux de Madagascar effectuent un long trajet en bateau et doivent donc être traités : "On apporte une pellicule de soufre sur le litchi pour empêcher l'oxydation", explique Nicolas Etheve, directeur commercial de la coopérative. Un délice pour égayer les tables des fêtes de fin d'année.