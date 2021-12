Consommation : dans les coulisses du marché du gros de Toulouse

Plus de 80 entreprises de grossistes s’activent pour répondre à la demande à Toulouse (Haute-Garonne), mercredi 22 décembre. Ils préparent notamment les stocks de litchis de La Réunion, un fruit très prisé durant les fêtes de fin d’année. Les prix sont débattus entre les professionnels. "Une bonne pâtisserie a son coût, un bon fruit aussi", déclare Éric Fabre, meilleur ouvrier de France Primeur. Du côté des volailles, les prix ont augmenté de 5% à 10% ces dernières semaines. Le chapon de pintade du Gers, volaille la plus vendue pour Noël, est à plus de 9 euros le kilo.



Le prix du saumon augmente

Du côté de la Marée, la langouste ou bien le homard de Bretagne attirent les clients. D’autres se tournent vers le saumon, qui est le produit dont le prix monte le plus. "De façon habituelle, ça va prendre entre 30% et 40% d’augmentation sur la période des fêtes de Noël et là, on peut rajouter entre 10% et 15% encore à cause du Brexit", détaille Boris Gourgue, grossiste à la Marée Guivarc’h. Les restaurateurs, eux, s’approvisionnent en huîtres pour que tout soit prêt le jour de Noël.