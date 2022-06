A We Love Green, Gorillaz et Jorja Smith ont lancé en beauté l'édition 2022

Gorillaz a fait d’une pierre deux coups jeudi soir sur la pelouse du bois de Vincennes : le groupe a donné à la fois le coup d’envoi du festival We Love Green et lancé le volet européen de sa tournée mondiale. Celle-ci a démarré fin avril en Amérique du Sud, après un passage remarqué au festival américain Coachella, auquel est souvent comparé We Love Green.



De fait, après deux ans d’empêchement dû au Covid, cette édition marque une nouvelle montée en puissance du festival éco-responsable, dont cette soirée d’ouverture jeudi, bien qu’en jauge réduite à 25 000 personnes (contre 40 000 prévues samedi et dimanche), donnait un premier aperçu. Le site n’est plus tout à fait le même, bien qu’on y retrouve tous les ingrédients qui ont fait son succès, et annonce un de ces évènements boulimiques où l’on ne sait plus où donner de la tête et où le festivalier est souvent condamné à suivre les concerts par écrans géants interposés tant la foule déborde.

Damon Albarn en robe de chambre rose fluo, sur scène avec son groupe Gorillaz, le 2 juin 2022 au festival We Love Green au Bois de Vincennes (Paris, France). (ANTHONY GHNASSIA POUR WE LOVE GREEN)

Gorillaz a aligné vingt ans de tubes

Pour autant, Gorillaz n’a pas offert un concert à moitié ce jeudi soir au motif que c’était une date en festival : le groupe a tout donné pendant plus d’une heure trente. La formation scénique, impressionnante, a pris de l’envergure ces dernières années et se monte désormais à une quinzaine de personnes, dont cinq choristes, emmenés par Damon Albarn. La troupe a offert un show visuel et musical joyeux, la setlist d’une vingtaine de morceaux enchaînant les tubes, et balayant toute la discographie de Gorillaz, du premier album éponyme de 2001 à Song Machine paru en 2020, avec notamment M1A1 en ouverture, Strange Timez, Tomorrow Comes Today, On Melancholy Hill, Last Living Souls, Kids with Guns ou Clint Eastwood en final. L’occasion de montrer une belle continuité sur deux décennies et surtout une fraîcheur et une énergie jamais démenties pour le groupe de l’ancien Blur.

Le groupe Gorillaz de Damon Albarn sur scène au festival We Love Green, au Bois de Vincennes (Paris, France), le 2 juin 2022. (DAVID WOLFF - PATRICK / REDFERNS / GETTY)

Il faut dire que Damon Albarn, 54 ans, curieux de toutes les sonorités, à commencer par les africaines qu’il a explorées avec son projet Africa Express, est un infatigable passeur dont la musique est le reflet. A cet égard, la venue sur scène de la chanteuse malienne Fatoumata Diawara sur le réjouissant Désolé aura été un des temps forts du show. Autres invités, désormais familiers des concerts du groupe et auxquels Damon offre ainsi une visibilité et un job d’appoint non négligeable : Posdnuos de De La Soul, dont les rimes illuminent Feel Good Inc. et Superfast Jellyfish, ainsi que l’ancien rappeur des Pharcyde Bootie Brown sur Stylo et Dirty Harry. Plus étrange, la venue pour un interlude parlé (auquel on n’a rien compris) de l’acteur australien Ben Mendelsohn.



Il est loin le temps où le groupe "virtuel" constitué de personnages animés imaginés par le dessinateur et complice de toujours Jamie Hewlett donnait un concert à La Cigale en ombres chinoises, dissimulé derrière un drap ! Jeudi soir, le show de Gorillaz rassasiait autant la vue que les tympans. La sono hyper puissante était parfaitement réglée (les riverains du Bois de Vincennes ont peut-être moins apprécié) et les visuels mélangeaient clips animés hauts en couleurs de notre quatuor virtuel préféré (2D, Murdoc, Noodle et Russel), films et images en temps réel, pour un résultat euphorisant et sans temps mort. D’autant que Damon servait de fil rouge, se démultipliant avec le sourire, un coup aux claviers, un coup au micro, un coup à la guitare, un coup au mélodica (un harmonica), sans oublier d’aller serrer quelques mains de fans dans la fosse au premier rang, en tenue rose fluo.

L'espace La Prairie de We Love Green avec la silhouette de Nathy Peluso sur scène, jeudi 2 juin 2022. (LAURE NARLIAN)

Jorja Smith a envoûté sans forcer après la tornade Nathy Peluso