Les Vieilles Charrues 2025 : Sex Pistols, Damso et Alanis Morissette, une programmation iconique

Les organisateurs du festival des Vieilles Charrues ont annoncé vendredi 29 novembre que des artistes emblématiques comme les Sex Pistols, le rappeur Damso et la chanteuse Alanis Morissette seront à l'affiche de la 33e édition, qui se déroulera à Carhaix (Finistère) du 17 au 20 juillet 2025. D'autres grands noms internationaux, tels que le rappeur américain Macklemore et la chanteuse norvégienne Aurora, se produiront également sur scène. Parmi les artistes français, on retrouvera Julien Doré, Zaho de Sagazan, Philippe Katerine et Ben Mazué.

Côté rap, Damso sera accompagné de Laylow, SDM, Bekar et Tiakola. Les amateurs de musique électro ne manqueront pas de trouver leur bonheur avec des performances d'Amelie Lens, Vladimir Cauchemar, Kompromat, Worakls Orchestra, Trym et Ofenbach. Les fans de rock pourront quant à eux profiter des concerts de The Kills, Last Train ou Viagra Boys.

Fond de polémiques

La billetterie pour cet événement associatif, qui dévoilera le reste de sa programmation dans les prochaines semaines, ouvrira le 3 décembre. La 32e édition, qui s'est tenue en juillet 2024, a attiré près de 250 000 festivaliers. L'événement reste l'un des plus importants festivals de France, avec une fréquentation en constante augmentation.

Malgré des tensions récentes avec le maire de Carhaix (divers gauche), Christian Troadec, qui menaçaient l'avenir du festival, une réunion de conciliation a permis de confirmer le maintien de l'événement dans cette petite commune de 7 200 habitants en centre-Bretagne. En 2023, la 31e édition avait battu un record de fréquentation avec 346 000 participants sur cinq jours, générant des retombées économiques estimées à 18,5 millions d'euros, dont 5 millions pour le territoire du Poher.