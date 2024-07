Le festival des Vieilles Charrues aura bien lieu à Carhaix en 2025

Une réunion "très constructive" s'est tenue mercredi 10 juillet à Châteaulin sur l'avenir du festival des Vieilles Charrues, a annoncé son président Jean-Luc Martin à son issue, promettant qu'il y aurait bien une édition 2025 à Carhaix, dans le Finistère.

"Ça a été une réunion plutôt très constructive et tout le monde avait envie de faire avancer les choses", a déclaré Jean-Luc Martin, en sortant de la réunion à la sous-préfecture du Finistère, qui a duré plus de deux heures mercredi matin. "On est rassuré", a-t-il reconnu, alors que les tensions avec le maire de Carhaix (divers gauche) Christian Troadec menaçaient l'avenir du festival, dont la 32e édition commence jeudi 11 juillet 2024.

Des solutions en cours d'élaboration

Interrogé par la presse, le président du festival a confirmé qu'il y aurait bien une 33e édition en juillet 2025 à Carhaix. "Et après, si on arrive à boucler tout ce qui s'est dit, on restera bien à Carhaix. Et on sera très fiers de rester à Carhaix, et c'est bien ce qu'on tient comme langage depuis tout le temps", a ajouté M. Martin.

La réunion de médiation réunissait notamment le président de région Bretagne (ex-PS) Loïg Chesnais-Girard, le maire de Carhaix, le président du département (divers droite) Maël de Calan et le préfet du Finistère Alain Espinasse. "Tout le monde est d'accord pour que le festival des Vieilles Charrues reste à Carhaix", a confirmé le préfet à l'issue de la réunion, en indiquant des solutions étaient en cours d'élaboration. Une prochaine réunion doit se tenir le 15 octobre, "le temps de travailler, puisqu'il y a un petit peu de travail, notamment dans les dimensions juridiques", a ajouté le préfet.