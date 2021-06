Le festival des Vieilles Charrues en juillet se tiendra bien avec un public debout

Initialement prévu en assis, le festival des Vieilles Charrues pourra se tenir debout, toujours avec une jauge de 5 000 personnes par soirée, du 8 au 18 juillet à Carhaix (Finistère), a annoncé mercredi 17 juin l'organisation. "On a beaucoup travaillé avec les services préfectoraux, on a l'autorisation pour que le festival se déroule debout, on l'annonce fort à tous les festivaliers", s'est réjoui auprès de l'AFP Jérôme Tréhorel, directeur du festival.

"Allez voir les préfets !"

"Les artistes vont être ravis, on va revivre un festival très proche de ce qu'on vivait habituellement", avant la crise sanitaire, a-t-il poursuivi. "On veut l'annoncer fort aussi à tous les autres festivals : allez voir les préfets, il y a des possibilités, c'est un signe fort, car depuis un an et demi, on était dans le marasme et là il y a des bonnes nouvelles", développe le responsable.

L'été 2020 avait été une saison blanche pour les festivals de musiques actuelles. Et cet été encore, des festivals à programmation internationale, comme le Hellfest ou le Main Square, ont renoncé. "On aurait pu avoir plus de spectateurs, mais on va rester sur le format à 5.000 (par soirée) pour bien accueillir le public, car à 15 jours de la construction du site, après une année compliquée, on n'avait pas envie de désorganiser le fonctionnement et les équipes", souligne Jérôme Tréhorel.

Port du masque obligatoire ?

A partir de juillet, les concerts debout étaient en théorie autorisés mais les Vieilles Charrues avaient gardé le format assis devant l'impossibilité d'appliquer la jauge des 4m2 par festivalier. "Les 4m2 ont été reconsidérés, avec 5.000 festivaliers il faut désormais 20.000 m2 de lieux de vie pour accueillir le public. Nous, on a plus de 50.000 m2, avec des zones entrées et sorties différenciées", expose Jérôme Tréhorel.

Le port du masque sera-t-il obligatoire ? "A l'heure où on se parle, oui, mais il faudra discuter ultérieurement avec les autorités, pointe le responsable. On est plein air, c'est l'été - on nous dit que le virus y circule moins -, les festivaliers ont un pass sanitaire valide : est-ce que le masque sera encore nécessaire ? Je ne sais pas".

Woodkid, Pomme, Catherine Ringer (qui chante les Rita Mitsouko), Philippe Katerine, L'Impératrice, Gaël Faye, Benjamin Biolay, Feu ! Chatterton, Stephan Eicher, Vianney, Miossec, Raphaël, Georgio, Yelle ou encore The Avener sont parmi les têtes d'affiche. Lors de la dernière édition avant la crise sanitaire, en 2019, le festival avait accueilli 270 000 personnes sur quatre journées.