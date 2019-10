VIDEO. Portée par un fan, Lady Gaga chute de scène en plein concert

La chanteuse n'a pas été blessée et a commenté cette dégringolade avec humour.

C'est l'histoire d'une Bad Romance avec un fan. La popstar américaine Lady Gaga a chuté de scène, jeudi 17 octobre, à Las Vegas (Nevada), alors qu'elle était dans les bras d'un spectateur un peu trop excité – et maladroit. La chanteuse n'a pas été blessée et a pu reprendre son concert dans la foulée avec le titre Million Reasons, selon CNN (en anglais). Sa chute a été immortalisée par plusieurs personnes dans le public.

Holy shit Lady Gaga just fell right in front of me pic.twitter.com/4AUZNXjiNl — ash hole (@idkpinecone) October 18, 2019

Pas rancunière, Lady Gaga a demandé au fan, prénommé Jack, de se "pardonner immédiatement" et l'a de nouveau invité sur scène. "On s'aime tellement qu'on est tombé de cette satanée scène, a-t-elle commenté. On est tombé dans les bras de l'un de l'autre. On est comme Jack et Rose dans Titanic. J'imagine qu'on devrait prendre un thé après ça."