VIDEO. Stromae remonte sur scène le temps d'un duo avec Orelsan

Les deux artistes ont interprété "La Pluie", extrait du dernier album du rappeur.

Il n'avait plus chanté en public depuis la fin de sa dernière tournée, en octobre 2015. Le chanteur belge Stromae a interprété vendredi son duo La Pluie avec Orelsan lors d'un concert du rappeur au Forest national, à Bruxelles (Belgique), rapporte Le Parisien lundi 26 mars.

L'interprète de Papaoutai se fait discret depuis la fin de sa dernière tournée, au cours de laquelle il a été victime d'importants problèmes de santé. Fin novembre, il racontait à France Ô avoir songé au suicide en raison des effets secondaires du Lariam, un traitement antipaludique qui lui avait été administré lors de sa tournée africaine. Ce médicament peut en effet provoquer des crises d'anxiété et des dépressions chez certains patients.

Depuis cette période, Stromae se consacre au développement de sa marque de vêtements et a collaboré avec plusieurs artistes, comme Disiz la Peste, Vitaa, Bigflo et Oli et, donc, Orelsan. Outre La Pluie, le chanteur belge a ainsi composé une partie du morceau Tout va bien du dernier album du rappeur caennais.