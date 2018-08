VIDEO. Madonna dévoile une nouvelle vidéo pour ses 60 ans

La vidéo "Beautiful song" est un medley de trois titres "Like A Prayer", "Beautiful Game" et "Hallelujah". Elle a été tournée en mai lors d'un gala à New York.

Madonna lors de la cérémonie des Billboard Women à New York, le 9 décembre 2016. (NICHOLAS HUNT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)