VIDEO. L’oreille cassée

Quelque 14 millions de Français seraient sujets aux acouphènes. Ce mal intérieur, ils ont du mal à le décrire : sifflement, son aigu permanent, grondement sourd, un bruit insupportable qui pourrit la vie de celui qui l’entend. Ils peuvent apparaître après un traumatisme sonore et sont difficiles à traiter : le meilleur remède reste la prévention...

Des campagnes d'information

En cause ? Notre environnement quotidien, de plus en plus bruyant, et surtout l’utilisation excessive de casques hifi. Des médecins s’alarment et mènent des campagnes d’information auprès des jeunes pour lutter contrer ce mal grandissant.

Une enquête de Sébastien Lafargue diffusée dans "Complément d'enquête" le 14 juin 2018.