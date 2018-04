VIDEO. "J'avais besoin de me retrouver" : Stromae explique les raisons de son absence

Que s'est-il passé ces derniers mois dans la vie de Stromae ? Lors de sa dernière tournée en 2015, de passage en Afrique, il avait dû annuler des concerts en raison des effets secondaires de Lariam, un traitement préventif contre le paludisme. Et depuis, ses apparitions ont été rares. Dimanche 8 avril, il est l'invité de Laurent Delahousse dans "19h le dimanche" et revient sur ce qu'il a fait lors de son absence.

"J'étais chez moi à Bruxelles et j'ai un peu voyagé, explique l'artiste. J'avais besoin d'enlever tout ce que j'avais sur les épaules, cette pression qu'amène le succès. J'avais juste besoin de me retrouver, moi, de retrouver mes proches." En novembre, il expliquait que son traitement l'avait plongé dans un état dépressif et qu'il avait échappé de peu au suicide.

Un défilé de mode et un nouveau morceau

Sur France 2, le chanteur confie avoir dû gérer, en plus, les conséquences d'un "rythme insensé" lors de sa dernière tournée, avec "plus de 200 concerts en deux ans". S'il revient aujourd'hui sur le devant de la scène, c'est à travers la mode et un défilé organisé à Paris vendredi 6 avril pour sa griffe Mosaert. A cette occasion, il a dévoilé "Défiler", un nouveau morceau d'une dizaine de minutes qu'il a lui-même composé et qui sortira le 25 avril.

L'interview de Stromae est à découvrir en intégralité dimanche 8 avril sur France 2, à partir de 19 heures.