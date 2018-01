VIDEO. Grammy Awards : trois choses à savoir sur la chanteuse française Jain

Après avoir remporté deux Victoires de la musique en 2017, la chanteuse française Jain est nommée aux Grammy Awards, qui se tiennent dimanche 28 janvier. La chanteuse est en lice dans la catégorie "meilleure vidéo musicale" pour le clip de sa chanson Makeba. L'occasion de détailler trois choses à savoir sur cette artiste qui a face à elle des pointures mondiales comme Jay-Z ou encore Kendrick Lamar.

1 Elle a beaucoup voyagé

Jain a vécu sur plusieurs continents au gré des déplacements professionnels de ses parents. La chanteuse, née à Toulouse (Haute-Garonne), a notamment habité à Dubaï (Emirats arabes unis), Pointe-Noire (République du Congo), Abu Dhabi (Emirats arabes unis) et à Paris.

Ses déménagements se ressentent dans sa musique multiculturelle. Par exemple, sur sa chanson Makeba, on entend une respiration qui fait office de percussion. C'est celle de Miriam Makeba, une chanteuse sud-africaine. Par-dessus, on entend un sitar indien et une ligne de basse. En clair, trois continents s'invitent dans une seule chanson.

2 Elle fait tout toute seule

Textes, compositions, chant, guitare... Jain a toutes les casquettes. "Ça me tenait vraiment à cœur de faire tout ça, parce que j'avais envie que mon projet me ressemble", explique-t-elle sur le plateau du journal de 13 heures France 2, en janvier 2016.

Et sur scène, c'est la même chose. Jain est seule, sa guitare en bandoulière, et sa machine sous les doigts pour lancer les boucles qui structurent ses chansons. "J'ai la batterie, j'ai la basse, j'ai les guitares et puis j'ai des trompettes parfois", détaille-t-elle auprès de France 3.

3 Elle soigne son style

Pour Jain, il n'y a pas que la musique qui compte. "Avec le nombre d'artistes assez incroyables qui arrivent, il faut vraiment avoir un univers qui va avec la musique. Que cela soit par l'image, par la vidéo, je pense que c'est hyper important", estime-t-elle sur France 3.

L'artiste a longtemps hésité entre intégrer une école de graphisme ou opter pour la musique. Elle a finalement choisi cette dernière option après avoir suivi, à Paris, des cours de préparation aux écoles d'arts. Un cursus qui l'a marquée : elle porte une attention particulière à ses visuels et à son look.

Ce n'est pas par hasard qu'elle porte presque toujours la même robe, avec un col Claudine. Elle s'est expliquée dans "On n'est pas couché", sur France 2 : "J'ai choisi cette robe parce que je suis quelqu'un d'assez sobre et de pas très extraverti. Donc c'est quelque chose qui me représente assez bien."