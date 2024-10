"J'ai beaucoup de mal encore à accepter mon image, ce que je représente." Son ambition, ses doutes, l'écriture de ses chansons et de son livre... Brut a rencontré le chanteur Loïc Nottet dans les coulisses de son concert aux Folies Bergère à Paris.

Loïc Nottet, chanteur, auteur, compositeur et danseur, explique : "Dans tout ce que je fais depuis le début, le miroir revient assez souvent. Moi, le miroir, c'est une grande histoire d'amour et de haine. J'ai beaucoup de mal à me regarder dans le miroir et à me dire 'je suis fier de toi', 'bravo' et 'je t'aime'". Il ajoute : "J'ai beaucoup de mal encore à accepter mon image, ce que je représente, j'ai l'impression. C'est moins pire qu'avant, mais c'est toujours en cours."

Une inspiration puisée dans la société et ses propres ressentis

Lorsqu'on lui demande d'où viennent ses inspirations pour écrire ses chansons, Loïc Nottet mentionne : "C'est souvent la société qui m'inspire, en fait, ou alors mes propres ressentis, mes propres pensées. J'aime pas écrire sur des trucs que je ne connais pas vraiment." Il explique que ses albums correspondent à un moment précis de la société, citant son album Selfocracy au début des réseaux sociaux et Addictocrate traitant de l'overdose des médias sociaux.

Loïc Nottet a décidé de rejouer son premier album 7 ans après sa sortie, car il a sorti un deuxième tome de son livre Les Aveuglés. "J'avais envie d'écrire un livre parce que j'avais cette histoire dans la tête et j'avais ce besoin de raconter ce que mes personnages vivaient et de pouvoir y aller à fond", dit-il. Il ajoute : "Là, quand t'écris un livre, tu peux imaginer des créatures en tous genres, et on va jamais te dire 'non, ça coûte trop cher'. Donc il y avait une liberté artistique qui était incroyable."