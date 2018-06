VIDEO. L'incroyable clip de Beyoncé et Jay-Z tourné dans le musée du Louvre

Le couple star de la musique crée encore la surprise. Beyoncé et Jay-Z ont annoncé sur scène à Londres, samedi 16 juin au soir, la sortie d'un nouvel album commun pour célébrer leur amour. L'album est sorti exclusivement sur la plateforme de streaming Tidal, propriété de Jay-Z. La diva de la pop et le rappeur superstar ont annoncé la sortie d'Everything is Love à la fin du concert, dans le cadre d'une tournée internationale débutée le 6 juin au Royaume-Uni.

Autre source de joie pour les fans, le couple a également publié une vidéo soigneusement chorégraphiée qui se déroule à l'intérieur du musée du Louvre, à Paris, pour une chanson tirée de l'album, nommée Apeshit. La vidéo, qui cumule plus de deux millions de vues quelques heures seulement après sa publication, s'ouvre sur les époux posant, hiératiques, devant la Joconde. Jay-Z est vêtu d'un costume croisé vert clair, Beyoncé d'un tailleur-pantalon lavande. La séquence se poursuit avec des danseurs dévêtus devant Le Sacre de Napoléon de Jacques-Louis David.