Victoires de la Musique : Étienne Daho recevra une "Victoire d'honneur" pour l'ensemble de sa carrière

L'artiste, qui vient de dévoiler son dernier album "Blitz", ne peut donc concourir pour les différentes catégories. Etienne Daho donne un concert pendant le festival des Francofolies, à La Rochelle (Charente-Maritime), le 10 juillet 2015. (XAVIER LEOTY / AFP)

Étienne Daho, qui a dévoilé en fin d'année 2017 son onzième album, recevra une "Victoire d'honneur" aux prochaines Victoires de la musique, a annoncé lundi 15 janvier la présidente, Natacha Krantz-Gobbi. "C'est un honneur de récompenser l'ensemble de la carrière d'un artiste. Cette année, nous allons honorer Étienne Daho. C'est la raison pour laquelle il n'a pas fait partie de la sélection et qu'il est donc impossible de voter pour lui", a-t-elle précisé.

Étienne Daho a accepté de recevoir cette distinction et ne pouvait donc concourir pour les différentes catégories avec son opus Blitz, pourtant auréolé de critiques favorables. Le chanteur a été nommé de multiples fois aux Victoires de la musique mais n'a jusqu'ici été lauréat qu'une seule fois. Il avait recu le prix de l'"album pop rock" pour L'Invitation, en 2008.

Avant Etienne Daho, Serge Gainsbourg (1990), Renaud (2001), Johnny Hallyday (2009), Charles Aznavour (2010) ou encore William Sheller (2016) se sont vus décerner une "Victoire d'honneur". L'interprète de Week-end à Rome et Tombé pour la France, âgé de 62 ans, "réserve une surprise" pour cette 33e édition, selon les organisateurs. La cérémonie se déroulera le 9 février à la Seine Musicale, à Boulogne près de Paris, et sera diffusée en direct sur France 2 et France Inter.