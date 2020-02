QUIZ. Victoires de la musique : si vous avez 15 bonnes réponses à ce test, vous connaissez la chanson !

La cérémonie des Victoires de la musique tient sa 35e édition vendredi 14 février à La Seine musicale et en direct à partir de 21h sur France 2.



Récompenses françaises nées en 1985, les Victoires ont connu de nombreuses mutations au fil du temps et ont été émaillées de multiples couacs, coups de gueule, coups d'éclat, surprises et happenings en tout genre. Vous en souvenez-vous ?



En attendant le palmarès 2020, rafraîchissez-vous la mémoire et prouvez que concernant les Victoires, vous connaissez la musique!