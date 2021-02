Qui sont les nommés ? Qui va jouer ? Qui présente ? Tout ce qu’il faut savoir sur les Victoires de la Musique 2021

Cette 36e édition des Victoires de la Musique a été organisée avec une idée force : célébrer plus que jamais le live. Des dizaines d'artistes enthousiastes vont donc défiler sur scène autant pour jouer que pour recevoir des trophées. Franceinfo vous dit tout ce qu'il faut savoir sur cette soirée à suivre en direct sur France 2 et France Inter vendredi soir.

Qui repartira cette année avec une ou plusieurs Victoire de la musique ? Rendez-vous vendredi 12 février 2021 à partir de 21h05 pour la cérémonie de remise des 36e Victoires de la musique, à suivre en direct sur France 2 et France Inter. En attendant la fin du suspense, voici tout ce qu'il faut savoir sur cette soirée qui s'annonce comme une grande fête du live dont artistes et publics sont privés depuis un an.

Party up !





Qui sont les artistes nommés dans les catégories reines ?

Depuis l’an dernier, les Victoires ont réduit de beaucoup les catégories, passées de treize à huit, éliminant en particulier les catégories par genres musicaux (rock, rap, électronique etc). Cette année, parmi les artistes nommés dans les catégories reines, Benjamin Biolay part favori. Il est en effet présent dans trois catégories (album de l’année pour Grand Prix, meilleur artiste masculin et chanson de l’année pour Comment est ta peine). Gaël Faye, en lice dans deux catégories (artiste masculin et album pour Lundi méchant), est également sous le feu des projecteurs, tandis qu’Aya Nakamura, artiste française la plus écoutée dans le monde l’an passé, part avec une longueur d’avance sur la concurrence (Pomme et Suzane) pour remporter le titre d’artiste féminine de l’année.



Artiste féminine

Aya Nakamura

Pomme

Suzane



Artiste masculin

Benjamin Biolay

Gaël Faye

Vianney



Album

Aimé de Julien Doré

Grand Prix de Benjamin Biolay

Lundi Méchant de Gaël Faye

Mesdames de Grand Corps Malade

Paradis de Ben Mazué



Chanson originale

Comment est ta peine ? - Benjamin Biolay

Corps - Yseult

Facile - Camélia Jordana

La maison de retraite - Michel Jonasz

Mais je t’aime – Grand Corps Malade et Camille Lellouche



Création audiovisuelle

Goliath – Woodkid (réalisateur : Woodkid)

La vita nuova – Christine and the Queens (réalisateur Colin Solal Cardo)

Nous – Julien Doré (réalisateur Brice VDH)





Qui sont les artistes nommés Révélations ?

Les révélations sont souvent les stars de demain, et parfois même du présent. Qu’on en juge : l’an passé, Pomme remportait la Victoire de l’Album révélation, tandis que Suzane raflait celle de la Révélation scène. Elle sont toutes les deux aujourd’hui en lice pour la Victoire de l’artiste féminine. Comme quoi les choses peuvent aller très vite pour les jeunes talents. On vous fait les présentations des six artistes en lice par ici.



Révélation féminine

Clou

Lous and the Yakuza

Yseult



Révélation masculine

Hatik

Hervé

Noé Preszow

Quelles sont les nouveautés cette année ?

Quelques changements sont prévus lors de cette 36e édition. Les concerts étant à l’arrêt depuis près d’un an en raison de la pandémie, les catégories Concert de l’année et Révélation scène de l’année sont absentes des récompenses en 2021. Pour compenser, deux prix Révélation sont prévus au lieu d’un, répartis entre Révélation féminine et Révélation masculine.



Une nouvelle catégorie fait par ailleurs son entrée. Alors que le streaming représente une part de plus en plus importante des modes d’écoute de la musique (59% du marché de la musique en France en 2019) particulièrement prisée des 15-24 ans, il était temps de lui dédier une nouvelle Victoire, celle du Titre le plus streamé en France. Un trophée dénué de suspense puisqu’on sait déjà qu’il sera remis à Ne reviens pas de Gradur featuring Heuss l’Enfoiré, qui a comptabilisé 101 060 557 streamings dans la période retenue, celle située entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020.

Qui va jouer durant la soirée ?

"Cette année, nous voulons tout particulièrement mettre la musique live à l’honneur", souligne le président des Victoires Romain Vivien. Face à la mise à l’arrêt des concerts dûe à la crise sanitaire, les organisateurs entendent mettre l’accent sur la vitalité de la scène française. "La cérémonie dans son ensemble fera donc la part belle aux performances live avec des séquences spécialement créées pour l’occasion", promet Romain Vivien.



Entre deux remises de trophées, de nombreuses performances musicales rythmeront la soirée dans le respect des consignes sanitaires (avec distanciation des musiciens, ce qui n'est pas simple, vous l'imaginez). Déjà, la quasi totalité des artistes nommés viendront jouer sur scène et il y a de quoi en mettre plein les yeux : Pomme, Aya Nakamura, Suzane, Lous & The Yakuza, Christine and the Queens, Camélia Jordana, Clou, Yseult, Benjamin Biolay, Hatik, Gaël Faye, Julien Doré, Hervé, Vianney, Noé Preszow, Gradur et Heuss l’Enfoiré, Ben Mazué, Michel Jonasz, Grand Corps Malade et Camille Lellouche…



Mais la soirée promet aussi des surprises et des séquences inattendues au-delà des nommés afin de célébrer la musique dans toute sa diversité. Sans compter les artistes qui viendront fêter Jane Birkin sur scène, comme Vanessa Paradis et Thomas Dutronc (voir ci-dessous).

Quel.le artiste est mis.e à l’honneur cette année ?

C’est une tradition des Victoires que de célébrer certaines années une ou un artiste pour l’ensemble de sa carrière. Après Maxime Le Forestier (2020), Etienne Daho (2018) ou William Sheller (2016), c’est Jane Birkin qui reçoit vendredi soir une Victoire d’honneur des mains de Jean-Louis Aubert, lui-même président d’honneur cette année.



Jane Birkin vient de publier (en décembre) un nouvel album, Oh ! Pardon tu dormais… , produit par Etienne Daho. Un disque intime et presque thérapeutique, avec lequel "Etienne Daho m’a sauvée de la mélancolie, de l’inertie", assure la chanteuse. Vanessa Paradis, Etienne Daho, Eddy de Pretto et Thomas Dutronc on prévu à cette occasion de la fêter et de lui redonner eux aussi le sourire en reprenant sur scène plusieurs chansons de la plus française des anglaises.

Qui présente la soirée ? Qui est le président d’honneur ?

La cérémonie est présentée vendredi soir sur France 2 par Stéphane Bern et Laury Thilleman. Sur France Inter, qui retransmet également la cérémonie en direct, la soirée est présentée par Laurent Goumarre, Marion Guilbaud et Alex Vizorek.



Jean-Louis Aubert, bien remis d’une grosse opération du cœur subie cet été, est quant à lui le président d’honneur de cette 36e cérémonie des Victoires. Un rôle de parrain de la scène qui pourrait bien lui donner des fourmis dans les jambes: un petit tour de chauffe, souhaité par nombre d’admirateurs de l’ancien Téléphone, est tout à fait probable…

Où se déroule la cérémonie ?

La 36e soirée de remise des Victoires se déroule à La Seine musicale, vaisseau de verre futuriste situé sur l’île Seguin à Boulogne-Billancourt. Un temps, il a été question d’accueillir du public – 1 300 personnes -, les organisateurs rêvant d’en faire un concert-test avec des normes de distanciation et des tests effectués en amont. Mais, sollicitée tardivement, la Préfecture du département des Hauts de Seine a finalement refusé de donner son autorisation. La cérémonie se déroulera donc sans public.

Qui élit les lauréats des Victoires ?

L’an passé, les Victoires ont modifié l’organisation du scrutin. Le collège de votants a été élargi, passant de 600 à 900 personnes. Désormais, le premier tour reste réservé aux professionnel.le.s représentant l’ensemble de la filière musicale, mais le second tour est élargi à 300 nouveaux membres "hors industrie musicale" recrutés sur lettre de motivation.



Mais le public a lui aussi son mot à dire. Le troisième tour de vote inclut le vote du public dans deux catégories : celle de la Chanson de l’année et celle de la Création audiovisuelle de l’année (les Concerts étaient aussi ouverts au vote du public l’an passé mais cette catégorie est absente en 2021 pour les raisons que l’on sait). Le public était invité à se prononcer depuis un mois, entre le 11 janvier et le 11 février 2021, sur le site des Victoires.