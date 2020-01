Daho est son premier fan : Malik Djoudi nommé aux Victoires de la musique pour son album "Tempéraments"

Pas encore connu du grand public, Malik Djoudi est nommé dans la catégorie Album révélation de l'année avec Tempéraments. Une reconnaissance pour cet artiste de 37 ans salué par la critique.

Salué par la critique, le deuxième album de Malik Djoudi, Tempéraments, va peut-être lui permettre de se faire connaître d'un public plus large. L'artiste poitevin fait partie des nommés pour les 35e Victoires de la musique dans la catégorie Album révélation de l'année. En lice avec lui, Pomme (avec Les failles) et Maëlle (avec son disque éponyme).

Malik Djoudi - Tempéraments (Malik Djoudi / Cinq7-Wagram Music / Wagram Publishing)

Daho, son premier fan

Mais la pop sensible, ouvragée et très personnelle du chanteur de 37 ans a déjà séduit LA référence française en la matière, Etienne Daho. Le recordman absolu du nombre de nominations aux Victoires de la musique (il en totalise 20) a enregistré avec Malik un très beau duo, A tes côtés, qui figure sur l'album Tempéraments, avec 11 autres titres originaux.

Les deux hommes qui se connaissent depuis 2017 ont aussi chanté ensemble sur la scène du Théâtre Auditorium de Poiters en octobre 2018 lors du passage de Daho sur cette scène qu'il avait inaugurée dix ans auparavant. Le roi de la french pop ne tarissait pas d'éloges sur Malik.

J'ai été complètement charmé par sa musique, sa voix, toutes ses mélodies, c'est très sensible, très minimaliste et très moderne en même temps. Et en plus, c'est un personnage adorable, très chaleureux.Etienne Daho

Réponse de Malik : "C'est un honneur pour moi d'avoir rencontré quelqu'un comme ça et d'avoir de jolis mots envers moi".

Walter films

Vocation précoce, révélation tardive

Si le 14 février prochain, l'opus de Malik Djoudi devait être élu Album révélation de l'année, on pourrait dire que c'est une révélation tardive. Car Malik Djoudi a "déjà" 37 ans et fait figure de senior à côté de ses conominées : Maëlle a 17 ans et Pomme, 23 ans. Car si la musique a toujours été sa passion, il a fallu du temps à Malik pour arriver à maturation.

Né à Poitiers en 1979 d'un père français et d'une mère vietnamo-algérienne, le jeune Malik créé ses premières chansons en autodidacte à 12 ans sur le piano familial. A 18 ans, il monte à Paris et bricole des illustrations sonores pour la télévision et le cinéma. De quoi acheter son premier home-studio pour faire ses arrangements. Il part ensuite chanter dans des spectacles de danse qui lui font parcourir le monde.

"Un", début à tout

La vie de groupe le lasse et il se met à composer seul. Un voyage au Vietnam avec sa grand-mère maternelle lui sert de choc émotionnel révélateur. Une fois rentré à Paris, il compose ce qui va devenir Un, son premier album, sorti en 2017 et vite repéré par la critique. Un, premier album de Malik Djoudi. (La Souterraine)

L'engouement se confirme avec Tempéraments. Avec sa voix presque timide, ses mélodies tout en nuances, Malik Djoudi s'impose lentement mais sûrement, prouvant une fois de plus que la délicatesse est une force.

Walter films

Les dates de la tournée française de Malik Djoudi sont ici.