Var : Brad Pitt va rouvrir cet été les célèbres studios de musique Miraval entièrement rénovés

Ces studios d'enregistrement situés dans le sud de la France ont vu passer nombre d'artistes internationaux dans les années 80 et 90, tels Pink Floyd (pour l'album The Wall), The Cure, AC/DC, Sade, Muse, Sting, Bryan Ferry, Téléphone ou Indochine. Leur nom : les studios Miraval, dépendance du château du même nom, un domaine au milieu des vignes provençales acquis par Brad Pitt en 2008.



Inutilisé pendant presque deux décennies, ce studio reprendra du service l'été prochain dans une version totalement repensée, voulue par la star d'Hollywood en collaboration avec le jeune musicien Damien Quintard. "Cette nouvelle version du studio rend hommage au passé mais est tournée vers l’avenir avec une nouvelle approche des enregistrements", explique le communiqué.



Damien Quintard et Brad Pitt au travail sur les plans de rénovation des studios Miraval, en 2021. (HELENE HADJIYIANNI)

Equipements vintage et mixage dernier cri

L'idée est de se baser sur les équipements vintage du studio originel, qui fonctionnent toujours correctement, tout en offrant un système de mixage Dolby Atmos. Le studio s'articulera autour d'un "Sound Desk" hybride dessiné par Brad Pitt et Damien Quintard.



"Avec ses plafonds d’environ 8 mètres de hauteur, Studio One dispose d’une régie de 100 mètres carrés et d’une salle d’enregistrement de 320 mètres carrés qui conserve l’acoustique emblématique de la salle de percussions conçue par Jacques Loussier dans les seventies", vante le communiqué.



Le lieu propose des cabines d'enregistrement, un espace dédié pour les synthétiseurs vintage rares et d'autres équipements uniques et des postes de travail consacrés au montage audio et vidéo. Tout est prévu pour héberger dans les meilleures conditions les artistes pour une journée ou un mois, piscine comprise.



Miraval Studios, qui a prévu de rouvrir ses portes à l'été 2022, a déjà commencé à remplir son carnet de réservations (contact : booking@miraval.com ).