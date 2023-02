Un groupe de métal suédois sort de l'oubli un héros français de la Première Guerre mondiale

Dans son dernier album, le groupe de métal Sabaton chante les exploits d'Albert Sévérin Roche, un Drômois qui avait été l'un des héros de la guerre de 14-18. Soldat le plus décoré de France à l'issue du conflit, il avait disparu de la mémoire collective.

C'est drôle parfois la géographie. Le village de Réauville porte un nom aux sonorités de l'est de la France, là où les tranchées de la Première Guerre mondiale ont été creusées. Là où des centaines de milliers de soldats ont perdu la vie. Pourtant, cette petite commune est nichée dans la Drôme. Loin, très loin du front de 14-18.

Pourtant, Albert Séverin Roche, un enfant de Réauville, a multiplié les exploits sur le champ de bataille il y a plus d'un siècle. Si sa mémoire est toujours entretenue dans sa région natale, son nom n'avait pas (ou peu) franchi les frontières de la Drôme. De manière surprenante, c'est Sabaton, un groupe de métal suédois, qui a contribué à faire exploser sa notoriété en lui dédiant un morceau dans son dernier album.

Le clip de la chanson en son hommage, tourné en cinéma d’animation, a dépassé en à peine deux semaines le million de vues sur les réseaux sociaux.

Le soldat le plus décoré de 14-18

"Je me souviens de la première fois où j’en ai entendu parler. Je suis tombé sur lui par hasard en cherchant des histoires sur la Première Guerre mondiale et ma première réaction a été "Whaou, ce gars-là est plus dur que Rambo !" Nous voudrions mettre la lumière sur ces personnages qui sont parfois oubliés par l’histoire", témoigne Joakim Brodén, le chanteur de Sabaton.

Les actes héroïques menés par Albert Roche pendant la Première Guerre mondiale sont à peine croyables. Selon des historiens, il aurait contribué, par ses actions, à la capture de plus de 1 000 soldats allemands pendant le conflit. À la sortie de la guerre 14-18, il était devenu le soldat le plus décoré de France. Le Maréchal Foch l'avait notamment fait officier de la Légion d'honneur.

"Il y avait un poste avancé allemand qui était imprenable. Albert Roche a dit à son capitaine : "Je vais partir avec deux copains de nuit"" Christian Bernard auteur du livre "Réauville en Drôme provençale"

Christian Bernard, auteur du livre Réauville en Drôme provençale : Grandes et petites histoires d'hier et d'aujourd'hui, raconte un coup d'éclat d’Albert Roche. "Il y avait un poste avancé allemand qui était imprenable. Albert Roche a dit à son capitaine : "Je vais partir avec deux copains de nuit, on va ramper et comme j’ai remarqué que les Allemands se réchauffaient en buvant un café dans leur casemate, on balancera des grenades à l'intérieur des tuyaux". Et ainsi, ça a explosé et il avait fait une douzaine de prisonniers".

Pour ses exploits, Albert Roche avait été fait Premier soldat de France par le Maréchal Foch. Mais il a fallu les riffs de Sabaton pour imprimer à nouveau son nom dans la mémoire collective.

Pour Tommy Falchero, arrière-petit-fils d'Albert Séverin Roche, cette chanson est vécue comme une reconnaissance. "On a été surpris en premier lieu, on ne s’attendait pas à ce que cette histoire prenne autant d’ampleur et parte à l’international. Et bien évidemment, on est fier qu’enfin l’histoire d’Albert Roche suscite de l’intérêt". Le maire de Réauville souhaiterait même accueillir Sabaton en concert.