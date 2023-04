"Un égale huit" : le duo So Lune dévoile un album magnétique enregistré en famille

Dans le studio qu'ils se sont aménagés près de Périgueux, le groupe So Lune revient avec un second album électro-pop qui questionne les contradictions humaines.

Le duo de frère et sœur, Joseph et Romane alias So Lune publie son second album, Un égale huit, le 28 avril prochain. Joseph, en beatmaker, et Romane, en chanteuse violoncelliste, nous transportent entre berceuse et hip-hop. Sensible aux cultures urbaines et aux influences lyriques, le duo propose une musique de caractère.

France 3 Aquitaine : B. Lasseguette / C. Rongère / R. Nouvelle

Hero, le premier morceau de l'album, démarre sur un claquement de doigts suivi d'une ardeur qui monte crescendo. "On voulait commencer l'album sur une énergie débordante et joyeuse", s'enthousiasme Romane. Ce disque, ils l'ont également produit de manière indépendante à Saint-Pantaly-d’Ans, près de Périgueux dans le studio qu’ils se sont fabriqué.

Explorer les contradictions de l'humain

Cinq ans après le premier album Child Spirit, le duo a eu le temps d'affiner son travail. "Le tout premier album sortait d'une chambre, on ne savait pas faire grand-chose, c'est juste notre créativité pure. Pour le deuxième, j'ai été formé en le faisant, c'était comme un diplôme de fin d'études et puis là le troisième, on peut dire que c'est la thèse", plaisante-t-il.

Ce nouvel album explore la multiplicité d'un individu, toutes les facettes qui peuvent l'habiter et ses contradictions. "Le un, c'est le symbole du fini et le huit, c'est le symbole de l'infini , les deux cohabitent. Le but, c'est de comprendre comment et pourquoi ça cohabite. Tous ces paradoxes, c'est la base de notre travail", explique-t-il.

De nombreuses facettes vocales

Leur musique, tantôt calme, tantôt agitée, accompagne une voix et des paroles travaillées. "Pour chaque chanson, on est parti sur des thèmes, des sujets qu'on voulait développer, donc il y a beaucoup plus de voix. J'ai exploré énormément de facettes vocales. Et puis, il y a aussi le violoncelle, surtout dans les derniers titres", raconte Romane.

Un égale huit sera disponible sur toutes les plateformes, mais aussi en physique, vinyle et CD. Ils seront en concert le 18 mai à l'occasion du Pyrénées Louron Air Festival à Génos (Haute-Pyrénées) et au Tango festival de Toulouse le 21 mai.

So Lune. Plus d'informations sur leurs dates de concerts à venir sur leur site.