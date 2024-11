Un deuxième album posthume de Mac Miller, "Balloonerism", sortira le 17 janvier 2025

Le 17 janvier 2025 marquera un moment émouvant pour les fans de Mac Miller avec la sortie de Balloonerism, un album posthume du talentueux rappeur disparu en 2018 à l’âge de 26 ans. L’annonce de sa sortie a eu lieu le 17 novembre 2024, sur la scène du festival Camp Flog Gnaw Carnival. Ses ayant droit révèlent que cet album remonte à 2014 mais n’avait jamais été finalisé ni rendu public. Ce projet, resté dans l’ombre durant des années, s’apprête enfin à voir le jour.

"Balloonerism était un projet cher à Malcolm. Il avait même commandé des illustrations et envisagé sa sortie à plusieurs reprises, mais d’autres albums avaient pris le pas sur celui-ci", explique un communiqué de ses ayants droit. Il indique que cet album reflète non seulement l’immense talent musical de Mac Miller, mais également son audace artistique. "Étant donné que des versions non officielles circulent depuis des années et que Malcolm tenait à le publier, nous avons jugé qu’il était temps de le faire découvrir au public dans une version officielle."

Les morceaux de cet album datent donc de 2014, une époque où Mac Miller semblait déjà en avance sur son temps, comme en témoigne l’écoute des premiers titres déjà connus. Bien que le rappeur soit mort à un jeune âge, il laisse derrière lui un héritage musical de poids, avec des classiques tels que Donald Trump, Party On Fifth Ave, ou encore My Favorite Part, un duo avec Ariana Grande, sa compagne d’alors.

L’annonce de ce nouvel album posthume a été faite lors du festival Camp Flog Gnaw, organisé par Tyler, The Creator depuis 2012, où une bande-annonce spéciale a été diffusée. Ce cadre unique a permis de susciter une vive émotion parmi les spectateurs, mêlant nostalgie et admiration pour l’artiste disparu.

Balloonerism 🎈 pic.twitter.com/AOmEXOPUlR — The Mac Miller Memoir (@MacMillerMemoir) November 17, 2024

La pochette de Balloonerism est signée par l’artiste Alim Smith, dont le travail illustre parfaitement l’univers de l’album. Deux titres inédits ont été partiellement dévoilés : The Song That Changed Everything, en collaboration avec SZA, et 5 Dollars Pony Ride. Cet album posthume aurait été enregistré par Mac Miller en seulement une semaine en 2014, alors qu'il travaillait sur sa mixtape Faces. Selon Quentin Cuff, le manager du rappeur, le projet est décrit comme particulièrement "loufoque et étrange", ce qui semble parfaitement correspondre à l'univers unique de Mac Miller.

De son vrai nom Malcolm McCormick, le rappeur est décédé le 7 septembre 2018 dans sa maison à Los Angeles des suites d’une overdose accidentelle. Cette tragédie résulte d’un mélange fatal de drogues et d’alcool. Trois hommes ont été impliqués dans sa mort : Stephen Walter, condamné à 17 ans de prison en mai 2022, Ryan Michael Reavis, écopant de près de 11 ans pour distribution de fentanyl, et Cameron Pettit, dont le jugement reste en attente. Balloonerism s’impose ainsi comme un vibrant hommage à l’artiste, une célébration de sa créativité et de son héritage musical inestimable.