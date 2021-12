Trans Musicales 2021 : Lujipeka, Loharano, Folly Group... quels sont les concerts à suivre en live sur Culturebox ce week-end ?

C'est déjà le feu à Rennes. La 43e édition du festival des Trans Musicales a débuté le 1er décembre en Bretagne et se poursuit jusqu'au 5 décembre. Le programme est comme d'habitude très éclectique, du rock à l'électro en passant par le hip-hop.

Parmi les pépites à découvrir cette année, on peut citer le jeune rappeur breton Lujipeka (sur scène dimanche 5 décembre à 17h15). Il jouera à domicile et sort d'un séjour en résidence pour préparer sa performance sur la scène des Trans. Une équipe de France 3 l'a suivi dans cette préparation minutieuse pendant laquelle il a rencontré certains de ses fans, lors d'un concert au théâtre de l'Aire libre, à deux pas de Rennes. "J'aime l'idée de préparer vraiment un show, pouvoir le refaire tous les jours et se fixer un défi. Car c'est quelque chose de différent de jouer devant des gens qui ne me connaissent pas. Cela change de la tournée habituelle", confie le rappeur.

Sur scène Lujipeka mélange son rap avec des touches de rock et d'électro. "Je garde toujours une base de rap, mais dans le mélange des genres, je ne me fixe aucune limite. Il y a plein de choses à explorer".

La programmation des soirées de vendredi et samedi

Dans le très riche programme de ce week-end, il y aussi la présence du groupe punk londonien Bob Vylan (3 décembre à 23h40). Ce duo londonien crée la bande-son abrasive d’une révolte prolétarienne et sociale outre-Manche. "Plus hardcore que ses compatriotes Sleaford Mods, Bob Vylan (prononcer “Villain” à l’anglaise, comme les méchants dans les comics) éclaire d’une lumière agressive le racisme, les brutalités policières, la gentrification et la pauvreté dans une Grande-Bretagne qui n’a plus rien de grand", selon la présentation qu'en font les Trans Musicales.

Ce vendredi soir, on vous conseille aussi, à une heure qui convient mieux aux couche-tôt, le concert du groupe de rock malgache Loharano. Dans les pas de leurs compatriotes Dizzy Brains, qui avaient mis Rennes en ébullition en 2015, les rockeurs malgaches vont abreuver le public de leur heavy metal teinté des rythmes typiques de l'île.

Pour la soirée du samedi 4 décembre, il y aura notamment à l'affiche le quatuor post-punk Folly Group (21h15), ou dans un style très différent le groupe de hip-hop luso-angolais Ikoqwe (01h40). Vous pouvez aussi retrouver en replay sur le player de Culturebox les concerts des jours précédents, dont la performance de Yann Tiersen, qui jouait jeudi devant le public rennais.

Ci-dessous, le player de Culturebox pour voir en direct ou en replay les concerts des Trans musicales 2021. Tout le programme est à retrouver sur le site du festival : https://www.lestrans.com/trans-2021/