TNMK, le groupe de hip-hop ukrainien, enchaîne les concerts en Europe pour soutenir son pays en guerre

Ils sont l'une des voix de l'Ukraine. Depuis bientôt deux ans, le groupe TNMK n'est plus seulement un pionnier du hip-hop, ultra-célèbre dans son pays, ses membres sont aussi des artistes engagés.

Notre but est de rappeler à l'Europe et à tous les pays du monde que la guerre continue en Ukraine, que le cauchemar se poursuit. Oleksandr Sydorenko, chanteur de TNMK

Depuis le début du conflit, ils ont donné 150 concerts à travers l'Europe. L'objectif : réunir des fonds pour soutenir l'armée ukrainienne, redonner un peu de baume au cœur aux réfugiés et aiguillonner nos consciences. "Notre but est de rappeler à l'Europe et à tous les pays du monde que la guerre continue en Ukraine, que le cauchemar se poursuit. Et que finalement, la guerre peut éclater partout, en une seule journée", explique le chanteur du groupe.

Le groupe ukrainien TNMK poursuit sa tournée européenne avec des concerts caritatifs. - (FRANCE 3 DIJON)

Les derniers titres de TNMK évoquent l'enfer de la guerre ou encore la reconstruction du pays à l'issue du conflit par les réfugiés qui reviennent à la maison. Mais certains membres du groupe vont au-delà de l'engagement par la scène : ils font aussi partie des troupes militaires. Alors si le concert de ce soir promet d'être festif, la guerre qui s'enlise restera dans toutes les têtes : "Nous combattons, nous restons braves. Tout le monde a bien compris que c'est la Russie qui a commencé cette guerre. Mais c'est l'Ukraine qui finira victorieuse", assure le manager du groupe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Oleg Mykhailiuta (@fahot)

Le groupe TNMK poursuivra sa tournée à Grenoble, Marseille, Toulouse, Paris avant d'aller en Allemagne et aux Pays-Bas. Avec toujours pour message : "ne nous oubliez pas".