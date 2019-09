VIDEO. Ringo Starr reprend "Yellow Submarine" des Beatles avec des instruments jouets chez Jimmy Fallon

Un nouveau petit moment de grâce qui ne se refuse pas chez Jimmy Fallon, autour de l'ancien batteur des Beatles Ringo Starr.

Pour son passage lundi dans le talk show de Jimmy Fallon, le batteur des Beatles s'est offert une cure de jouvence en reprenant la chanson Yellow Submarine des Fab Four. Une version jouée avec des instruments jouets - notamment une minuscule batterie pour Ringo - en compagnie de l'enthousiaste Jimmy Fallon et des Roots, le groupe de l'émission.

Des animations colorées de fleurs, de bulles et de poissons, incrustées sur les images, viennent rappeler que Yellow Submarine est aussi un film d'animation sorti en 1968 avec une quinzaine de chansons des Beatles. Regardez.





Ringo Starr sort un nouvel album le mois prochain

L'infatigable Ringo Starr s'apprête à sortir son 20e album tudio, What's My Name, le 25 octobre. Le disque comprend notamment une interprétation de Grow Old With Me que John Lennon avait écrit peu avant sa mort. Ringo y chante, dit-il, en compagnie de Paul McCartney, qui tient aussi la basse.

Mais afin que la réunion virtuelle des Beatles soit complète, les arrangements de cordes du morceau citent Here Comes The Sun de George Harrison.

Paul McCartney rêve souvent de John Lennon

Les Beatles bougent encore puisque Paul McCartney était le même soir, lundi, l'invité du Late show de Stephen Colbert. "Macca" y a notamment évoqué le lien fort qui l'unissait à son ancien complice John Lennon, tous deux ayant perdu leur mère à l'adolescence. Alors que Stephen Colbert lui tendait une photo le montrant avec Lennon, en train d'écrire côte à côte, il a aussi révélé qu'il rêvait encore souvent de John Lennon. "J'aime quand les gens me rendent visite en rêve", a-t-il assuré. "Je rêve très souvent de John. Et ce sont toujours de beaux rêves." Il a également révélé que la chanson Yesterday lui était venue en songe.