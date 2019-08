Royaume-Uni : les fans des Beatles au rendez-vous pour fêter les 50 ans d'Abbey Road

C'est sans doute la pochette la plus célèbre de l'histoire de la musique : Abbey Road. 50 ans et des centaines de fans qui n'hésitent pas à jouer. Et bien sûr, chacun veut son cliché sur le célèbre passage clouté. "C'est juste quatre mecs sur une route, tellement facile, tellement simple, tellement universel, tout le monde peut le faire. Des gens du monde entier viennent se prendre en photo sur Abbey Road, c'est tellement iconique", explique Richard Porter, guide de visites dédiées aux Beatles.

La Rolls Royce de John Lennon

Les admirateurs des musiciens sont venus des quatre coins du monde. "Je suis amoureuse des Beatles depuis que j'ai sept ans et je suis venu ici 20 fois, mais aujourd'hui c'est vraiment spécial", indique Maria José Araujo, fan espagnole des Beatles. Et surprise, clou du spectacle, la célèbre Rolls Royce de John Lennon était aussi de la partie.

