Musique : les tubes que le cerveau humain adore sont...

Des scientifiques ont analysé les réactions des cerveaux humains aux enchaînements d'accords et ont établi statistiquement un classement des tubes les plus efficaces au niveau cognitif. Parmi les 20 titres sur les 745 étudiés les plus stimulants pour le cerveau selon cet algorithme sont : Knowing Me, Knowing You d'ABBA, Red Red Wine du groupe britannique UB40 ou encore Ob-La-Di, Ob-La-Da des Beatles.

Genesis n°1

Mais la chanson la plus efficace au niveau cognitif, c'est Invisible Touch de Genesis. Seuls les accords, et non les mélodies et les paroles, étaient joués, car celles-ci auraient risqué de réveiller des souvenirs plus ou moins plaisants et de contaminer l'expérience. L'expérience scientifique de l'institut allemand Max-Planck aidera peut-être un jour un compositeur à trouver la formule magique pour fabriquer un tube à coup sûr.