Sur les traces de Zaho de Sagazan, valeur sûre de la chanson française.

De Cannes à Londres, en passant par Paris, Zaho de Sagazan a marqué les Français de par ses performances exceptionnelles. France 2 a suivi la jeune femme de 24 ans dans son aventure musicale.

Elle a illuminé la cérémonie d’ouverture du festival de Cannes et elle a enjaillé tous les Français lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024. Zaho de Sagazan part à la conquête de l’Europe et du monde. Sur les pas de Rihanna et d’Amy Winehouse, la jeune artiste a foulé la scène du Islington Assembly Hall à Londres, l’une des plus emblématiques de la ville. Depuis, elle enchaîne les dates.

Le piano, son meilleur allié

Fille d’un plasticien et d’une institutrice, Zaho de Sagazan a baigné dans l’art. Et c’est derrière son piano qu’elle trouvait sa paix. "J’avais énormément d'émotions en moi et je n’arrivais pas du tout à le gérer… Je m’en suis fait une thérapie à mon piano. Je ne serais pas la personne que je suis si je n'avais pas trouvé le piano", se confie-t-elle.

