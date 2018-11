Spice Girls : les fans se ruent sur les places de leur nouvelle tournée après leur reformation

Elles sont parties en quelques minutes. Les fans des Spice Girls se sont rués sur les places des six premiers concerts du groupe, samedi 10 novembre, moins d'une semaine après l'annonce de leur reformation. Le girls band le plus célèbre de l'histoire a ajouté plusieurs dates à leur nouvelle tournée britannique 2019.

"Merci à tous pour votre incroyable réaction, nous sommes tellement impatientes de vous voir", a écrit le groupe, sur Twitter.

THIRD SHOWS ADDED IN LONDON AND MANCHESTER! https://t.co/wEFNiYssSf Thank you everyone for such an amazing reaction, so excited to see you ✌ pic.twitter.com/uZWeBsr9TV