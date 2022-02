Roi du disco indien et star de Bollywood, Bappi Lahiri est mort à 69 ans

Bappi Lahiri avait fait danser des millions d'Indiens au son du disco. Le chanteur, compositeur et producteur est mort mardi 15 février à Bombay.

Le "roi du disco" indien et star de Bollywood, Bappi Lahiri, qui avait collaboré avec des stars internationales comme le rappeur américain Snoop Dogg et la chanteuse britannique Samantha Fox, s'est éteint à l'âge de 69 ans, a annoncé sa famille mercredi 16 février.

Sa mort est survenue mardi soir à Bombay, a déclaré de son côté Deepak Namjoshi, directeur de l'hôpital CritiCare où il est décédé, cité par l'agence Press Trust of India (PTI). Il souffrait de "multiples problèmes de santé", a-t-il précisé. Dans un communiqué, la famille du chanteur-compositeur se dit "profondément triste" et son épouse ainsi que ses deux enfants souhaitent "amour et protection à son âme".

Hospitalisé un mois à Bombay, "il avait pu sortir lundi", selon Deepak Namjoshi. Mais sa santé s'étant détériorée mardi, il a de nouveau été transporté à l'hôpital où "il est décédé des suites d'un SAOS (syndrome d'apnées obstructives du sommeil) peu avant minuit".

Des tubes produits pour les films de Bollywood

Né au Bengale Occidental dans une famille de musiciens, attribue à Bappi Lahiri la popularisation du disco en Inde. Ses fans ont dansé, dans les années 1970-1980, sur ses tubes produits pour les films de Bollywood, comme Chalte Chalte, Disco Dancer et Sharaabi.

Portant toujours de grosses chaînes en or et des lunettes de soleil, Bappi Lahiri avait collaboré avec Samantha Fox pour le film en langue hindi Rock Dancer (1995). Il avait aussi enregistré avec Snoop Dogg le titre pendjabi Patiala Peg en 2015. La star avait également prêté sa voix au doublage en hindi de stars de films hollywoodiens.

Un procès gagné contre Dr. Dre

Au début des années 2000, Bappi Lahiri avait gagné un procès contre le rappeur américain Dr. Dre qui avait utilisé la mélodie d'une de ses chansons.

Le Premier ministre indien Narendra Modi lui a rendu hommage mercredi sur Twitter, estimant que sa musique "touchait tout le monde, exprimait à merveille maintes émotions", au point que "toutes les générations pouvaient s'identifier dans ses œuvres".

Sur Twitter également, le compositeur oscarisé A.R. Rahman a rendu hommage au "roi du disco du cinéma hindi". La voix de Bappi Lahiri "a fait danser des millions de personnes, moi y compris", a tweeté la star de Bollywood Akshay Kumar. "Merci pour tout le bonheur que tu as apporté à travers ta musique", ajoute-t-il.