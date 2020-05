VIDEO. Johnny Depp et Jeff Beck reprennent "Isolation" de John Lennon et l'accompagnent d'un clip

Cette reprise de circonstance de John Lennon est le premier titre studio à sortir de la collaboration au long cours entre l'acteur Johnny Depp et le guitariste Jeff Beck.

L’acteur, chanteur et musicien Johnny Depp et l’immense guitariste Jeff Beck collaborent depuis plusieurs années à leur rythme, loin des sunlights. Leur reprise de Isolation de John Lennon, un titre de circonstance en plein confinement dû à la pandémie de Covid-19, a été le premier titre de leur travail commun en studio à être dévoilé, le mois dernier.



"Johnny et moi travaillons ensemble depuis un moment maintenant et nous avons enregistré ce titre en studio l’an dernier", explique Jeff Beck. "Nous n’avions pas l’intention de le publier si tôt, mais cette période difficile et le véritable isolement que nous subissons actuellement nous a poussé à vous le faire découvrir dès maintenant", ajoute le guitariste.



Cette version intense est désormais escortée d’un clip (ci-dessous) qui cale la version studio sur les images des deux musiciens interprétant ce titre live en septembre 2019 au Crossroads Guitar Festival d’Eric Clapton à Dallas (Texas).





Bientôt d'autres titres issus de cette collaboration

"Vous entendrez bientôt d’autres titres de Johnny et moi, mais d’ici là, nous espérons que vous trouverez un peu de réconfort et de solidarité dans cette reprise du classique de Lennon", précise Jeff Beck.



"La poésie de Lennon – "We’re afraid of everyone. Afraid of the Sun!" (Nous avons peur de tout le monde. Effrayés par le soleil !) – nous semble particulièrement profonde aujourd’hui", complète Johnny Depp. L’acteur espère que "cette chanson qui évoque l’isolation, la peur et les menaces existentielles qui pèsent sur le monde (…) aidera à donner du sens à ce moment ou juste à passer cette période."



Johnny Depp, connu aussi pour faire des étincelles au sein du groupe Hollywood Vampires avec Alice Cooper et Joe Perry (Aerosmith), est actuellement engagé dans un bras de fer judiciaire avec son ancienne épouse, l'actrice Amber Heard, qui l'accuse de violences conjugales.