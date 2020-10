VIDEO. Elton John dévoile un morceau inédit de 1969, "Régimental Sgt. Zippo"

Le chanteur et musicien anglais publie cet inédit au ton psychédélique en guise d'apéritif à un très copieux coffret de raretés et d'inédits à paraître en novembre

Elton John s’apprête à publier le mois prochain un énorme coffret de 8 CD, la Jewel Box, une boîte aux trésors qui balayera l’ensemble de son catalogue en compagnie de son parolier Bernie Taupin, des premières raretés jusqu’aux chansons les plus importantes de leur répertoire. Pour cette sortie, Elton John s’est replongé dans ses archives et en a exhumé une soixantaine de démos, de raretés et de versions inédites.



Parmi elles, la chanson Regimental Sgt. Zippo qu’il vient de dévoiler. Pour présenter cet inédit, Elton John a indiqué sur Twitter : "De l’album qui n’a jamais été… Regimental Sgt. Zippo devait être le morceau titre de mon premier album jamais sorti en 1969."





Un clin d'oeil aux Beatles, ses héros

Avec son ton psychédélique et son solo de guitare, la chanson n’est pas forcément ce qu’on attendrait d’Elton John. Mais elle est en revanche un clin d’œil évident aux Beatles, que le jeune Elton idôlatrait. Et en particulier à l’album révolutionnaire Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Fab Four sorti deux ans plus tôt, en 1967. Le clip qui accompagne cet inédit n’en fait pas mystère, son imagerie étant elle aussi fortement imprégnée des visuels développés par le groupe à l’époque.



Dans sa savoureuse autobiographie "Moi Elton John" sortie l’an passé (on vous la recommande toujours chaudement si vous êtes en déprime), Elton John consacrait de nombreuses pages mémorables à son ami John Lennon, avec lequel il fut "copain comme cochon" dès la première rencontre, et partagea ensuite autant de monceaux de drogues que de rires.



Le coffret Jewel Box est promis pour le 13 novembre 2020. Son CD numéro huit est d'ailleurs consacré aux morceaux cités dans son autobiographie. On trouve également sur le CD numéro six dédié aux faces B les deux duos d'Elton John avec France Gall écrits par Michel Berger, Donner c'est donner et Les Aveux. Il en avait publié la pochette sur Instagram lors de la mort en janvier 2018 de France Gall, "femme formidable" à laquelle il avait ainsi rendu hommage.