Une rue David Bowie inaugurée dans le 13e arrondissement de Paris la semaine prochaine

Il chantait Dancing in The Street et il sera bientôt possible de danser dans une rue à son nom dans la capitale, ou même d'y loger. La rue David Bowie sera inaugurée lundi 8 janvier 2024 à 16h15 dans le 13e arrondissement de Paris, au niveau du 61 avenue Pierre-Mendès-France, conformément à une décision du Conseil de Paris prise en février 2020. La date du 8 janvier n'a pas été choisie au hasard : elle correspond à la date de naissance du flamboyant musicien britannique, disparu en janvier 2016, qui aurait fêté ce jour-là ses 77 ans.

Une soirée exceptionnelle et une exposition Bowie

L'hommage au créateur de Ziggy Stardust se poursuivra un peu plus tard le même jour dans la salle des fêtes de la mairie du 13e, qui organise une soirée exceptionnelle en l'honneur de David Bowie. Prévue en accès libre de 19h à 22h30, elle sera animée par le journaliste, écrivain et musicien Jérôme Soligny, ami et biographe de l’artiste. Clou de la soirée : un concert du pianiste et producteur Clifford Slapper, qui a réalisé un album de nouvelles interprétations de chansons du Thin White Duke en piano-voix, Bowie Songs One.

L'affiche de la soirée consacrée à David Bowie à la mairie du 13e arrondissement de Paris le lundi 8 janvier 2024. (MAIRIE DU 13E)

La mairie du 13e met décidément les petits plats dans les grands puisqu'elle a également prévu une exposition inédite autour de l'auteur de Space Oddity et Heroes, dans la Galerie Athena, au sein même de la mairie. Une exposition conçue par deux amis de jeunesse de Bowie, le photographe Geoff MacCormack et l'artiste peintre George Underwood, qui a signé les mémorables visuels des pochettes de Hunky Dory et de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars. (Le même lui a accessoirement mis une raclée lors d'un différend au sujet d'une fille, dilatant une pupille de Bowie à vie, ce qu'on appelle une anisocorie, ce qui n'a en rien altéré leur amitié). Cette exposition, inaugurée jeudi 4 janvier, ne sera visible que jusqu'au 14 janvier.