Un album "perdu" de Neil Young sort 21 ans après son enregistrement

"Don't say you love me" ("Ne dis pas que tu m'aimes"). Ce sont les premières paroles de l'album Toast du rockeur canadien Neil Young. Les morceaux ont été enregistrés en 2001, mais ils ne sortent que vendredi 8 juillet 2022. L'album n'avait jamais été présenté même si la plupart des titres circulaient déjà sous le manteau depuis plusieurs années.

Ce nouvel album témoigne d'une période sombre et étrange pour le "Loner". Une certaine mélancolie, teintée de regrets traverse les textes et la voix de Neil Young, dont la voix claire ne masque pas la lassitude.

De l'enregistrement, en 2001, aux studios Toast à San Francisco, on ne connait que ce qu'en disent les principaux intéressés : la chaleur, l'inconfort, l'isolement de Neil Young devant les musiciens de Crazy Horse, qui emmènent les chansons très loin de leur point de départ.

Le résultat est un album très profond, sombre et puissant. Un projet abandonné dès la tournée qui suivit en 2001, mais dont certains morceaux ont fait saliver bien des fans au fil des ans. Pour Neil Young, en pleine frénésie de sortie de projets dits perdus, cela aurait été dommage de faire l'impasse sur ce Toast.