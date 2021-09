"Toy", l'album jamais sorti de David Bowie, va enfin voir le jour dans les prochaines semaines

C’est un album de David Bowie jamais sorti dont on entend parler depuis vingt ans. Enregistré à New York en 2000, co-produit par Mark Plati et Tony Visconti, mis en boîte et bouclé, pochette comprise, ce disque baptisé Toy, qui devait succéder à Hours… n’a finalement pas vu le jour, sa maison de disques d’alors, EMI/Virgin réclamant quelque chose de plus commercial.



Après avoir fuité en 2011 dans une version de mauvaise qualité, cet album va finalement être tiré des oubliettes par Warner Music avec l’aval de ses héritiers. Il sortira officiellement le 26 novembre au sein d’un coffret David Bowie 5: Brilliant Adventure (1992–2001) puis le 7 janvier, veille de son anniversaire, dans une édition augmentée baptisée Toy Box.



Un premier titre, You’ve Got A Habit of Leaving, a été dévoilé le 29 septembre.









Pour "Toy", Bowie revisitait ses morceaux obscurs des sixties

Rembobinons l’histoire. Pour la tournée 1999/2000, David Bowie décide d’inclure dans la setlist Cant’ Help Thinking About Me, un morceau qu’il a sorti au mitan des années 60, bien avant d’exploser avec Space Oddity en 1969. Réarrangé, ce single vieux de 30 ans passe très bien sur scène, et même mieux qu’espéré.



L’homme aux mille visages a alors l’idée d’enregistrer avec son groupe de scène un album entier constitué en partie de nouvelles versions de ses plus anciens morceaux, souvent méconnus tels que Liza Jane (son premier single en tant que Davie Jones enregistré avec son groupe The King Bees), You’ve Got a Habit of Leaving (son troisième single enregistré avec son groupe The Lower Third), Silly Boy Blue ou The London Boys.

Enregistré en studio mais à l'ancienne, en mode live

Dès la tournée achevée, et alors que le groupe est de ce fait encore chaud bouillant et dans une sorte d’osmose, il réserve un studio à New York. Là, avec une équipe cinq étoiles constituée notamment de Earl Slick à la guitare, Gail Ann Dorsey à la basse, Lisa Germano au violon et Mike Garson au piano, ils vont enregistrer de façon la plus spontanée possible, en mode live, une quinzaine de morceaux durant deux semaines.



"Les chansons sont si vivantes et pleines de couleur qu’elles sautent des enceintes", décrivait Bowie en 2001. "C’est vraiment difficile de croire qu’elles ont été écrites il y a si longtemps".

Voici l'étrange pochette de l'album "Toy" de David Bowie sur laquelle on voit la tête du musicien, adulte, figurant celle d'un bébé. (WARNER MUSIC)

Certaines chansons de "Toy" sont déjà sorties en ordre dispersé

Virgin ne sera visiblement pas de cet avis et décidera de laisser l’album prendre la poussière. Ce différend conduira à son départ du label, Bowie fondant son propre label ISO (distribué par Columbia) dans la foulée pour sortir son album suivant, Heathen, qui contient d’ailleurs deux titres ré-arrangés de Toy, Afraid et Uncle Floyd (renommé Slip Away). Trois autres chansons de Toy, Let Me Sleep Beside You, Your Turn To Drive et Shadow Man figuraient quant à eux sur la compilation Nothing Have Changed en 2014.

La succession de Bowie a conclu récemment un nouvel accord avec Warner Music Group. Jusqu’ici, la société détenait les droits sur le catalogue des productions de Bowie de 1968 à 1999. Aujourd'hui, ils sont étendus à l’ensemble de son catalogue jusqu'à sa mort le 10 janvier 2016, deux jours après la sortie de son ultime album Blackstar.