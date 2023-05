Tina Turner et le cinéma : un grand rôle dans "Mad Max" et une constellation de bandes originales

Au lendemain de son décès, le monde du cinéma aussi pleure Tina Turner. La légende du rock'n'roll, morte à l'âge de 83 ans, s'est illustrée dans plusieurs films et a signé de nombreuses bandes originales à succès.

Quelques minutes après l'annonce de son décès, le Festival de Cannes rendait déjà hommage à Tina Turner. Les stars de la Croisette ont monté les marches au son de The Best, titre emblématique de l'artiste, qui fait toujours effet plus de trente ans après sa sortie. Pendant que les cinéastes se faisaient tirer le portrait, les photographes, eux, se trémoussaient derrière les barrières. A Cannes, le tapis rouge était "dédié à Tina Turner" ce 24 mai.

Un rôle légendaire dans "Mad Max"

Pas étonnant quand on connaît la relation de la chanteuse avec le cinéma. Si Tina Turner avait de l'or dans la voix, son jeu d'actrice était également remarquable. Impossible de ne pas se souvenir de son rôle saisissant dans Mad Max : Au-delà du dôme du tonnerre. Aux côtés de Mel Gibson, la chanteuse incarne Aunty Entity, une femme qui tente de reconstruire le vivre ensemble dans un monde post-apocalyptique. Pour Mad Max,Tina Turner enregistre également trois titres inédits, qui figurent sur la bande originale du film. Parmi eux, We don't need another hero est nommé au Golden globe de la meilleure chanson originale.

Un documentaire autobiographique

Angela Basset et Laurence Fishburne incarnent Tina et Ike Turner dans "Tina", film de 1993 tiré de l'autobiographie de la chanteuse. (ARCHIVES DU 7EME ART)

La native du Tennessee s'est illustrée dans pléthore de films. De nombreuses apparitions où elle joue son propre rôle, offertes par des réalisateurs de renom. Parmi ces "caméo", on peut citer la comédie dramatique Taking Off, de Milos Forman.

La chanteuse a aussi prêté son visage et sa voix à de nombreux documentaires. Dans les années 1970, elle participe à plusieurs projets autour des Rolling Stones. Dans Gimme Shelter, de David Maysles, Albert Maysles et Charlotte Zwerin, elle raconte les évènements d'une tournée du groupe britannique. En 1993 sort un documentaire tiré de son autobiographie, Tina. Angela Basset y incarne la chanteuse et reçoit même une nomination pour l'Oscar de la meilleure actrice. Le film est acclamé par la critique, même s'il prend quelques libertés avec la réalité.

Des bandes originales à succès

Le 7e art doit beaucoup à Tina Turner, notamment lorsqu'il s'agit de musiques de films. Sa bande originale la plus connue est sûrement celle du 17e opus de la saga James Bond, Golden Eye. La chanteuse signe le titre éponyme, où sa voix suave et tourmentée à la fois rappelle les états d'âme de l'espion britannique. Composé par Bono et The Edge, le titre détonne par rapport au style habituel de la saga.

La reine du rock'n'roll a prêté sa voix pour d'autres bandes originales, comme Jours de tonnerre avec Tom Cruise. Dans ce film sur la course automobile aux Etats-Unis, elle retrouve des grands noms de la chanson pour un album pop-rock : Elton John, Cher, Gun N'Roses... Tina Turner ne s'arrête pas là, et signe également des musiques pour des dessins animés : Le Roi Lion 2 ou encore Frères des ours.