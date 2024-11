The Cure : 16 ans après, le groupe est de retour avec un nouvel album

Le groupe mythique des années 80, The Cure, revient après 16 ans d'absence. Leur nouvel album ne déroge pas au ton employé à l’époque pour le plus grand bonheur des passionnés.

Formé en 1978, The Cure jouit d'une carrière jalonnée de succès avec plus de 30 millions d’albums vendus dans le monde entier. Mais The Cure, c’est aussi un style : des cheveux en bataille, un maquillage androgyne et un teint cadavérique. Le style de ce groupe mythique a été imité par des milliers de passionnés durant les années 80.

Un album marqué par la mélancolie

« Ce qui me reste en tête, c’est cette chevelure, ce chanteur mythique », « ça fait partie de la musique », justifient des passionnés du groupe. Vendredi 1er novembre, Robert Smith, âgé de 65 ans, présente son 14ème album composé de huit titres, marqué par le deuil. « J’ai écrit ça d’un seul jet, j’étais dehors et je me suis dit : c’est ça que je ressens ». Depuis son premier single, le chanteur est obsédé par la mort et la solitude avec des textes souvent très sombres. Avec ce nouvel album, The Cure met l’accent sur une mélancolie incurable.

