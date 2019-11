Robert Freeman, photographe emblématique des Beatles, est mort

Robert Freeman, le photographe préféré des Beatles qui a créé plusieurs de leurs pochettes de disques les plus célèbres, est mort.

L'ex-Beatles Paul McCartney a rendu un hommage appuyé à Robert Freeman, un des photographes "préférés" du mythique groupe de rock britannique dont il a réalisé des pochettes d'album emblématiques, décédé à l'âge de 82 ans.

Pochettes mythiques

"C'était un de nos photographes préférés durant les années Beatles, qui a réalisé certaines de nos pochettes d'albums les plus emblématiques", a réagi Paul McCartney sur son site internet. "C'était un grand professionnel, mais il était aussi très créatif et un vrai penseur original", a-t-il ajouté. "Cet homme formidable va me manquer mais je chérirai toujours les beaux souvenirs que j'ai de lui", a ajouté l'auteur-compositeur et interprète britannique.

Robert Freeman, qui était né le 5 décembre 1936, a notamment réalisé la pochette de With the Beatles (1963) (et Meet the Beatles ! en 1964 aux Etats-Unis), deuxième album des "Fab Four" où leur visage est partiellement mangé par l'ombre, mais aussi celles de Beatles for Sale (1964), Help ! (1965) et Rubber Soul (1965).

La pochette de "With The Beatles" (1963) par Robert Freeman. (Parlophone / Robert Freeman)

"Les gens pensent souvent que la photo de couverture de Meet the Beatles (...) était une photo soigneusement prise en studio. En fait, Robert l'a prise assez rapidement dans le couloir d'un hôtel où nous logions, où la lumière naturelle venait des fenêtres au bout du couloir. Je pense que cela n'a pas pris plus d'une demi-heure à accomplir", a expliqué Paul McCartney.

Il a aussi dévoilé comment est née la pochette de Rubber Soul. Robert Freeman "avait l'habitude de projeter les photos qu'il avait prises sur un morceau de carton blanc de la taille exacte d'un album, pour nous donner une idée précise de l'image du produit final", a-t-il détaillé. Durant une séance de visionnage, le carton est tombé, donnant à la photo "un aspect étiré".

La pochette de "Rubber Soul" des Beatles (1965) (Partophone / Robert Freeman)

Un autre ex-Beatles, Ringo Starr, a également salué le photographe, sur Twitter. "Que Dieu bénisse Robert Freeman, paix et amour à toute sa famille".

La cause de sa mort n'a pas été précisée sur le fil Twitter officiel The Beatles, qui a annoncé son décès vendredi.

Robert Freeman, qui avait commencé sa carrière dans le journal britannique The Sunday Times, était également le photographe du premier calendrier de Pirelli en 1964, publication iconique mettant en scène des jeunes femmes dénudées.