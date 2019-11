Pete Doherty sort libre et devra payer 5 000 euros d'amende pour avoir été interpellé en possession de cocaïne

Le rockeur avait été interpellé à Paris dans la nuit de jeudi à vendredi alors qu'il achetait un gramme de cocaïne.

Pete Doherty est sorti libre de sa garde à vue au commissariat du 3e arrondissement de Paris, selon les informations du service Police-Justice de franceinfo recueillies auprès de l'avocat du rockeur britannique et du parquet.

Ce dernier devra payer 100 timbres jours à 50 euros en guise d'amende pour avoir été interpellé en possession d'un gramme de cocaïne dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 novembre, annonce son avocat. Il n'y aura pas de poursuite judiciaire.

"Strangulation" et "des traces au bras"

"Je suis soulagé. Je suis très satisfait de cette décision", a déclaré sur franceinfo, maître Arash Derambarsh, avocat de Pete Doherty. Mais ce dernier "regrette les fuites d'informations qui portent atteinte gravement au secret de l'enquête et la façon dont les fonctionnaires de police, pour qui j'ai un très grand respect, ont procédé". "Ils ont fait une strangulation à mon client dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils l'ont menotté et ils l'ont plaqué au sol. Mon client a des traces partout au bras".

Pete Doherty s'est engagé à se faire soigner de son addiction à la drogue. "On a proposé qu'un addictologue et qu'un médecin puissent le suivre, notamment dans ses prochaines tournées, parce qu'il a une très grosse tournée en Europe et dans le monde" a expliqué son avocat.

"Ce n'est pas un délinquant, il est malade"

"Après 25 années de consommation. Arrêter du jour au lendemain, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il a besoin d'être accompagné. Ce n'est pas un délinquant, il est malade. Il le reconnaît donc. Du coup, il faut l'aider. S'il continue à en consommer, il va se passer ce qui s'est passé avec Amy Winehouse ou d'autres, il y aura l'overdose. Et les fans qui écoutent ses chansons ne souhaitent pas sa mort. Il ne faut pas le traiter comme un délinquant".

Pete Doherty a été interpellé dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 novembre vers 3h du matin par des policiers dans le 9e arrondissement (quartier Pigalle), alors qu'il était en train d'acheter un gramme de cocaïne. Il était alcoolisé. Le vendeur a également été interpellé et placé en garde à vue.