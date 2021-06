Noel Gallagher sort un disque pour célébrer ses années solo post-Oasis

Il y a toujours un frère Gallagher dans l'actualité. mais cette fois, c'est bien de musique dont on parle. Noel Gallagher, l'aîné, vient de sortir un best-of de ses dix années passées avec son groupe post-Oasis, les High Flying Birds. Dix années très variées, couronnées de succès critiques et de virages étonnants.

Comme tout le monde, Noel Gallagher a été confiné une bonne partie des douze derniers mois. Chez lui, cela a déclenché quelque chose : "Ça m’a juste forcé à écrire davantage, parce que j’étais coincé à la maison sans rien faire, comme vous tous j’imagine… Alors du coup j’ai beaucoup bu, un peu écrit, enregistré, ouais c’était pas génial à vivre honnêtement".

Plutôt que de répondre aux insultes de son frères sur Twitter, l'aîné de 54 ans a voulu montrer qu'il avait bien digéré la séparation d'Oasis il y a douze ans. Et de fait, le Mancunien a réussi la bascule, avec trois albums bien accueillis. Back The Way We Came, le titre de cette compilation, vient affirmer l'ambition de Noel avec les High Flying Birds : "Toujours faire évoluer ma musique et mon groupe… Et aussi ne pas rester coincé dans la routine qui était celle d’Oasis sur la fin".

"Quand j’ai formé les High Flying Birds, on était juste cinq mecs grincheux entre deux âges… Et aujourd’hui on est 13, dont trois filles, deux Françaises, une paire de ciseaux, une cape, toutes ces merdes quoi." Noel Gallagher, à franceinfo

Déconcertant parfois le Noel en solo, de plus en plus éloigné d'Oasis, quand son frère Liam a poussé le curseur du rockeur à fond. Deux nouveaux titres viennent se nicher sur le disque, We're On Our Way Now et Flying On The Ground. Alors, nostalgique le Noel Gallagher ? "Je regarde pas trop devant, répond-il, de toute façon ça ne sert plus à rien, le monde est foutu".

"L’industrie musicale va devoir trouver comment survivre au Brexit, au Covid et tout ce que ça implique… Est-ce que je vais rejouer un jour en France ? J’en sais rien..." Noel Gallagher, à franceinfo

Et quand on lui dit que ce sera encore pire pour les jeunes artistes, il répond : "Ils devraient se concentrer pour écrire de meilleures chansons, c’est tout". L'aîné des Gallagher fidèle à lui-même, au terme d'une décennie qui n'a pas abîmé son talent pour écrire des chansons.

Noel Gallagher en best-of pour ses dix ans en solo | La chronique de Yann Bertrand écouter

Noel Gallagher's High Flying Birds, Back The Way We Came : Vol. 1 (2011-2021) (Sour Mash Records). Album disponible.