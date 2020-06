"MTV Unplugged" : Liam Gallagher en acoustique, élégant et surprenant

Démonstration éclatante du talent de Liam Gallagher avec ce disque, version acoustique de certains de ses titres solos ou issus du répertoire d'Oasis, dans la plus pure tradition des "MTV Unplugged".

Soyons honnêtes, il y a quelques années certains concerts de Liam Gallagher pouvaient faire peur ; entre manque de titres-phares en solo (et ce n'est pas son groupe formé après Oasis, Beady Eye, qui lui apportait du crédit) et voix complètement fausse, le Mancunien semblait totalement à côté de la plaque. Ce nouveau disque, son MTV Unplugged, est la confirmation d'un retour de flamme.

Liam le mauvais garçon, grossier, arrogant... Mais Liam qui offre dix titres magistraux, enregistrés dans le cadre majestueux du City Hall de Hull, pas très loin de Manchester, à la maison. Il fait la part belle à ses deux albums solos, le dernier Why Me ? Why Not au succès retentissant sorti l'année dernière mais il ne peut oublier les hymnes d'Oasis, d'autant qu'il est accompagné sur scène par celui qui fut le guitariste du groupe, Bonehead.

Il y a les titres rares, Sad Song, ou les titres cultes, Stand By Me, Champagne Supernova, toujours repris par une foule d'Anglais amourachés hurlant son prénom. Liam Gallagher en acoustique, en simplicité, en majesté. Et même un mot rarement utilisé pour définir le personnage : subtilité.

Liam Gallagher fait son acoustique - la chronique de Yann Bertrand

Liam Gallagher, MTV Unplugged Live At Hull City Hall (Warner). Album disponible.