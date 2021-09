Malade, le musicien Phil Collins confie ne plus être capable "de tenir une baguette"

Phil Collins ne pourra plus jouer de musique. Le chanteur britannique, batteur du groupe Genesis, a confié ne plus être capable "de tenir une baguette" dans une interview avec la BBC jeudi 9 septembre. L'artiste a expliqué avoir été opéré du dos en 2009 et 2015, des opérations qui ont affecté ses nerfs, mais aussi souffrir de diabète.

"C'est compliqué physiquement, ce qui est très frustrant parce que j'adorerais pouvoir jouer", a-t-il expliqué, alors que le groupe de rock progressif Genesis s'apprête à faire un comeback. C'est son fils Nic qui le remplacera lors de la future tournée a expliqué le chanteur. Cette dernière est prévue pour cet automne en Amérique du Nord, rapporte le Guardian. Celui qui a été récompensé de huit Grammies est notamment connu pour ses chansons In The Air Tonight et One More Night.